село Носеловка, село Носеловка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Носеловка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Борзенский уезд
418Носелёвка (Носилевка), с. казач. и вл.при рч. Дочи.715127431503Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Борзненский уезд, Шаповаловская волость
131. Новоселовка, село бывшее государственное и владельческое, при болоте Дочь, дворов 193, жителей 954, церковь православная, питейный дом, 2 лавки, ветряная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28637Носелівкаселоцентр сільської радир-н Борзнянськийсільрада Носелівська
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