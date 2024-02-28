деревня Дегтярёвка, деревня Дегтярёвка, Шегарский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Дегтярёвка

Шегарский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Николаевская волость
31Пос. Ново-Троицкий (уч. Дегтяревский)1601607250

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Шегарский район
397290Дегтяревкадеревня56°57'с.ш.83°57'в.д.O-44-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Шегарский муниципальный район, Северное сельское поселение
69658450126д Дегтярёвкадеревня
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