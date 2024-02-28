деревня Слонево, деревня Слонево, Новогрудский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Слонево

Новогрудский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Негневичская волость
525. Слоневская Воля, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 210, волостное правление, церковь православная, школа. В 2 верстах — Адамполь, винокуренный завод. В 3 Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Негневичская волость
Воля Слоневская, деревня25345114218
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Новогрудский район, Негневичский сельсовет
д Слонево89

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Новогрудский район, Негневичский сельсовет
д. Слонево77
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close