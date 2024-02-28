село Телепеньки, село Телепеньки, Гавришовская волость, Винницкий уезд (на 1905) — Familio

Телепеньки

Гавришовская волость, Винницкий уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Гавришовская волость
480. Телепеньки, село бывшее государственное, при ручье, дворов 84, жителей 731, церковь православная, католическая часовня, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Гавришовская волость
Телепеньки4101095131
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