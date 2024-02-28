деревня Шахова, деревня Шахова, Дубровицкая волость, Подольский уезд (на 1913) — Familio

Шахова

Дубровицкая волость, Подольский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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По просьбе крестьян собственника, Московской губернии Подольского уезда, Дубровицкой волости деревни Шаловой, Кузьмы Матвеева, об увольнении его из крестьянского сословия Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4719Шахова (Шалова), д. вл.при р. Пахре.152071819
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Дубровицкая волость
Дер. Шалово 1411155
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