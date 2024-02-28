деревня Гяцянишкяй, деревня Гяцянишкяй, Гелванская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Гяцянишкяй

Гелванская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Гелванская волость
Гацюнишки, з., жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 3, у. гор. 64 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Жосли 30 в.
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