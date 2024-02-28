деревня Кисели, деревня Кисели, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Кисели

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынтупская волость
Кисели, д., жит. 136 (78 м. 58 ж.), дес. 223, у. гор. 20 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лыгитупы 12 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район, Спондовский сельсовет
д Кисели18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Михалишковский сельсовет
д. Кисели15
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