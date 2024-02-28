хутор Завои, хутор Завои, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Завои

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Бакштанская волость
Завое, з., р. Воложинка, жит. 27 (10 м. 17 ж.), дес. 34, у. гор. 66 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Бинякони 73 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Бакштовский сельсовет
х Завои4

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Бакштовский сельсовет
х. Завои7
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