посёлок Победа, посёлок Победа, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Победа

Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ПобедаПобедаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тетюшский район
188388Победапосёлок55°01'48°33'N-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тетюшский муниципальный район, Большешемякинское сельское поселение
92655432111п Победапоселок
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