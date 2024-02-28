деревня Миколаевка, деревня Миколаевка, Ельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Миколаевка

Ельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Каролинская волость
Николаевка, деревня2193214584624
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ельский район, Старовысоковский сельсовет
д Миколаевка8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ельский район, Старовысоковский сельсовет
д. Миколаевка7
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