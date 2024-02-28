деревня Шулындино, деревня Шулындино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Шулындино

Советский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Ронгинская волость
Починок Шулындин, Ронгинскойрусские68
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Советский район
776952Шулындинодеревня56°44'48°30'O-39-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Советский муниципальный район, Городское поселение Советский
88652151111д Шулындинодеревня
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