деревня Старая Казаковщина, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Старая Казаковщина

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Александровская волость
Козаковщина-Старая, д., жит. 357 (182 м. 175 ж.), дес. 333,90, у. гор. 18 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Бастуны 22 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Радунский поссовет
д Старая Казаковщина155

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Радунский сельсовет
д. Старая Казаковщина54

Мы используем куки для улучшения работы сайта.