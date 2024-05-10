село Нарасун, село Нарасун, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Нарасун

Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Акшинское станичное общество
263Нарасунский пос.Крестьянских дворов: 50. Всех дворов: 50. 236

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Акшинский район
20752Нарасунсело50°05'112°59'M-49-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Акшинский муниципальный район, Нарасунское сельское поселение
76603440101с Нарасунсело
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