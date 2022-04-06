село Загнитков, село Загнитков, Одеська область (на 2018) — Familio

Загнитков

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Рашковская волость
1145. Загнитков, местечко бывшее владельческое, дворов 416, жителей 2675, церковь православная, костел, синагога, школа, больница, 3 питейных дома, 4 лавки, винокур. и св Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Рашковская волость
Загнитков99939254510

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17029Загнітківселоцентр сільської радир-н Кодимськийсільрада Загнітківська
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