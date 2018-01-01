село Андрияшевка, село Андрияшевка, Одеська область (на 2018) — Familio

Андрияшевка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1045Андрияшевка, д. каз.при рч. Кодыме.323279198185

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Пасицельская волость
343. Андгашевка, деревня бывшая государственная, при речке Кодыме, дворов 104, жителей 505

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Пасицельская волость
село Андрияшевка (сельское общество)206401546947

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16622Андріяшівкаселор-н БалтськийБалтська міська об'єднана територіальна громада
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