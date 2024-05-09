деревня Полузьево, деревня Полузьево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Полузьево

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Полузьево Васильевской волости Мышкинского уезда Александра Потапова о незаконной застройке его усадебной земли крестьянином Алексеем Арта Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Полузьево Васильевской волости Мышкинского уезда Никиты Савельевича Морозова об освобождении от должности сельского старосты. 1890–1892 Показать все
Дело о перечислении крестьянина Мышкинского уезда Васильковской волости деревни Полузьево Дмитрия Ларионова Соколова в деревню Пасынково Богородской волости того же уезда Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Полузьево Васильковской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Якову Ивановичу и Владимиру Ивановичу Лихачевым. 18 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Полузьево Васильковской волости Мышкинского уезда Никиты Савельевича Морозова на действия волостного старшины по отобранию усадебной земли Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Полузьево Васильковской волости Мышкинского уезда Федором Ивановичем Шелепиным, в уплату капитального долга по выкупной сс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4299Полузьево, д. вл.при р. Корожичне.512094758

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. ПолузьевоXXV. Федцовское общество26342225Васильковский приход
мел. Полузьевская61
лес. стр. "Полузьевск. пуст."62

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
110323Полузьеводеревня57°39'37°39'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Феневское сельское поселение
28626422166д Полузьеводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close