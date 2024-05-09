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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Полузьево Васильевской волости Мышкинского уезда Александра Потапова о незаконной застройке его усадебной земли крестьянином Алексеем Арта Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Полузьево Васильевской волости Мышкинского уезда Никиты Савельевича Морозова об освобождении от должности сельского старосты. 1890–1892 Показать все
Дело о перечислении крестьянина Мышкинского уезда Васильковской волости деревни Полузьево Дмитрия Ларионова Соколова в деревню Пасынково Богородской волости того же уезда Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Полузьево Васильковской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Якову Ивановичу и Владимиру Ивановичу Лихачевым. 18 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Полузьево Васильковской волости Мышкинского уезда Никиты Савельевича Морозова на действия волостного старшины по отобранию усадебной земли Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Полузьево Васильковской волости Мышкинского уезда Федором Ивановичем Шелепиным, в уплату капитального долга по выкупной сс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4299Полузьево, д. вл.при р. Корожичне.512094758
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПолузьевоXXV. Федцовское общество263422—25Васильковский приход
мел. Полузьевская61———
лес. стр. "Полузьевск. пуст."62———
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110323Полузьеводеревня57°39'37°39'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28626422166д Полузьеводеревня