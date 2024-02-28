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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
633Винтеровка, сц. вл.на л. б. р. Большой Яклы.784136124134Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд
Сц. Винтерово5Влад. Ив. Винтер112435
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
357. Винтерово (Ст. Едилевский Выселок), сельцо бывшее владельческое, при речке Б. Якле, дворов 51, жителей 319, школа
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Винтеровка
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
7Винтеровка, сельцо, при рч. Якле; н. р.687542155177
32Хутор двор. Е. К. Ульяновой, при с. Винтеровке; н. р.6876455