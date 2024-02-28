сельцо Винтеровка, сельцо Винтеровка, Буинский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Винтеровка

Буинский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
633Винтеровка, сц. вл.на л. б. р. Большой Яклы.784136124134
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд
Сц. Винтерово5Влад. Ив. Винтер112435

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Архангельская волость
357. Винтерово (Ст. Едилевский Выселок), сельцо бывшее владельческое, при речке Б. Якле, дворов 51, жителей 319, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Симбирская губерния, Буинский уезд
село Винтеровка

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд, Архангельская волость
7Винтеровка, сельцо, при рч. Якле; н. р.687542155177
32Хутор двор. Е. К. Ульяновой, при с. Винтеровке; н. р.6876455
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