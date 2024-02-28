село Элиацминда, село Элиацминда, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014) — Familio

Элиацминда

ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ელიაწმინდა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Ахалцихский район, Элиацминдский сельсовет
село Элиацминда2239770

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ელიაწმინდის თემი
ელიაწმინდაEliatsmindaМужчин: 54. Женщин: 62. Всего: 116.
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