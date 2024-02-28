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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе доверенного от крестьян дер. Селищи Ставотинской волости Ярославского уезда о наделении неудобной землей. 1883 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Селищи Ставотинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Елизавете Федоровне Розиной. 1882–1897 гг. // Гос. архи Показать все
Дело об учреждении опеки над личностью малолетних крестьянских детей Ярославской губернии и уезда Ставотинской волости деревни Селище Георгия и Наталии Николаевых Коровае Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
93Селищи, сц. вл.при рч. Лахости.48402210999Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СелищиVII. Селищенское общество53441—Стогинский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384889Селищидеревня57°12'с.ш.40°01'в.д.O-37-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78612450321д Селищидеревня