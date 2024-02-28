деревня Киргап, деревня Киргап, Тарский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Киргап

Тарский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2532Кырганская, д. инор.при р. Иртыше.2254168698Мечеть 1.
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Аялынская волость
Киргап т. гор., при р. Иртыше, на прос. дор.60830181201
Тарский уезд, Бухарская волость
Кыргапския юр., при р. Иртыше, на прос. дор.60328281081

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Тарский район
113993Киргапдеревня56°43'с.ш.74°37'в.д.O-43-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Тарский муниципальный район, Усть-Тарское сельское поселение
52654451111д Киргапдеревня
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