село Максимовка, село Максимовка, Владимировская волость, Елисаветградский уезд (на 1916) — Familio

Максимовка

Владимировская волость, Елисаветградский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2103Максимовка (Чорбино), с. вл.при р. Виси.8524185468Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Веселовская волость
394. Максимово (Чорбино), село бывшее владельческое, при речке Большой Высе, дворов 24, жителей 71, церковь православная

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Владимировская волость
деревня Максимовка (сельское общество)245471125
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