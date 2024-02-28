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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Долматовской вол., дер. Хрущевой, Дмитрии Павлове Черникове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 85.
Дело о Рябчикове Кузьме Ефимовиче, крестьянине Рязанской губ., Пронского уезда, Долматовской волости, д. Хрущевой, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2156Хрущева, д. каз.при колодце.201080240265Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
797. Хрущева, деревня бывшая государственная, дворов 88, жителей 632
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1497Хрущево-Тырноводеревня54°16'с.ш.39°42'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648151206д Хрущево-Тырноводеревня