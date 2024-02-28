деревня Хрущево-Тырново, деревня Хрущево-Тырново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Хрущево-Тырново

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
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О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Долматовской вол., дер. Хрущевой, Дмитрии Павлове Черникове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 85.
Дело о Рябчикове Кузьме Ефимовиче, крестьянине Рязанской губ., Пронского уезда, Долматовской волости, д. Хрущевой, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2156Хрущева, д. каз.при колодце.201080240265
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Букринская волость
797. Хрущева, деревня бывшая государственная, дворов 88, жителей 632

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
1497Хрущево-Тырноводеревня54°16'с.ш.39°42'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Старожиловское городское поселение
61648151206д Хрущево-Тырноводеревня
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