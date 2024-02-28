деревня Рождественно, деревня Рождественно, Мытищи, Московская область (на 2019) — Familio

Рождественно

Мытищи, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
174Рождествено (Суворово), с. вл.при прудах.3518297582Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Марфинская волость
53. Рождествено, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 137, церковь православная

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Марфинская волость
Село Рождественское—Суворово тож3461032Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Мытищи
41971Рождественнодеревня56°07'с.ш.37°37'в.д.O-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Мытищи
46746000416д Рождественнодеревня
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