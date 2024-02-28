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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
612Устьпезская (Поповская), д.при р. Пезе.421772835Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
188. Усть-Пезская, деревня бывшая государственная, при речке Пезе, дворов 5, жителей 31, часовня
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
УстьпезскаяПоповодер.Жердск.при р. Пезе, впад. в реку Мезень1[...]4853Жердскому
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
84402Усть-Пезадеревня65°39'с.ш.44°41'в.д.Q-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11642420121д Усть-Пезадеревня