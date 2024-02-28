деревня Усть-Пеза, деревня Усть-Пеза, Мезенский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Усть-Пеза

Мезенский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
612Устьпезская (Поповская), д.при р. Пезе.421772835
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Дорогорская волость
188. Усть-Пезская, деревня бывшая государственная, при речке Пезе, дворов 5, жителей 31, часовня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Дорогорская волость
УстьпезскаяПоповодер.Жердск.при р. Пезе, впад. в реку Мезень1[...]4853Жердскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Мезенский район
84402Усть-Пезадеревня65°39'с.ш.44°41'в.д.Q-38-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Мезенский муниципальный район, Жердское сельское поселение
11642420121д Усть-Пезадеревня
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