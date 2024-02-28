деревня Подозерье, деревня Подозерье, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Подозерье

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Бабиничская волость
140. Наволоки (Подозерцы, Загоряньи), деревня бывшая владельческая, при озере Бабыне, дворов 2, жителей 24, волостное правление (уездный город в 53 верстах), школа, больн Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Бобыничская волость
80ПодозерьедеревняСушино, озероБобыничского, православногоУхвищскому сельскому обществу10

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Бабыничский сельсовет
д Подозерье1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Бабыничский сельсовет
д. Подозерье7
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