село Спас Юрцево, село Спас Юрцево, Зименковская волость, Ковровский уезд (на 1905) — Familio

Спас Юрцево

Зименковская волость, Ковровский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
3071Спас Юрцево, с. вл.при колодцах.303040169177Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Зименковская волость
822. Спас-Юрцево, село бывшее владельческое, при реке Сиберянке, дворов 54, жителей 269, церковь православная, часовня, лавка, торжок в авг. и окт.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Зименковская волость
3168Спас-Юрцево село40с74102384
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