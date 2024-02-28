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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1406Копанцы, д. вл.при протоке.2815143245Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
787. Копанцы, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 61, 7 горшечн. зав., 2 овчинных завода
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КопанцыI. Башенское общество32320XV—12, XVII—6Бабуринский приходПоказать скан
д. КопанцыXV. Неклюдцевское обществосмотри № 3Показать скан
д. КопанцыXVII. Поташевское обществосмотри № 3Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384608Копанцыдеревня57°56'с.ш.40°23'в.д.O-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615470130д Копанцыдеревня