деревня Копанцы, деревня Копанцы, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Копанцы

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Богородской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1406Копанцы, д. вл.при протоке.2815143245
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Богородская волость
787. Копанцы, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 61, 7 горшечн. зав., 2 овчинных завода

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Богородская волость
д. КопанцыI. Башенское общество32320XV—12, XVII—6Бабуринский приход
Показать скан
д. КопанцыXV. Неклюдцевское обществосмотри № 3
Показать скан
д. КопанцыXVII. Поташевское обществосмотри № 3
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
384608Копанцыдеревня57°56'с.ш.40°23'в.д.O-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Середское сельское поселение
78615470130д Копанцыдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close