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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3044Пожогино (Петровка), сц. вл.при р. Зуше.3525102376400
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
859. Б. Слобода (Петровское, Пожогино), село бывшее владельческое, при реке Зуше, дворов 65, жителей 377, волостное правление (уездный город в 30 верстах), винокуренный з Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292564Петровскоедеревня53°10'с.ш.36°46'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636437121д Петровскоедеревня