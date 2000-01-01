деревня Савинки, Мочаловская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Савинки

Мочаловская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о купчей крепости на продажу губернским секретарем Александром Иосифовичем Грудзинским недвижимого имения на Миллионной ул. г. Тулы крестьянину д. Савинки Мочаловско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11167Савинки, д. каз. и вл.при рч. Критнюке.151529121150

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Мочаловская волость
593. Савинки, деревня бывшая государственная, дворов 30, жителей 160, кож. з.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Мочаловская волость
293СавинкиДеревня2065191190Лавка с естными продукт.

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