село Рахмангулово, Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019) — Familio

Рахмангулово

Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3305Рахмангулова, дер.при р. Уфе.153751191217Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Ювинская волость
1096. Рахмангулова, деревня бывшая государственная, при реке Уфе, дворов 60, жителей 324, мечеть

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Азигуловская волость
6) д. Рахмангулова, на р. УдоеБакийковское общество91816ТептяриМагометанеБашкиры1820
Красноуфимский уезд, Манчажская волость
7) д. Рахмангулова, на р. Уфе, зем. шк., распл.Рахмангулское общество218372Бывшие государственныеПравославныеРусские1818
Красноуфимский уезд, Ювинская волость
4) д. Рахмангулова, на р. Уфе, мечеть, распл.Рахмангуловское общество118300366Башкиры вотчинникиМагометанеТатары1818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Красноуфимский район
92213Рахмангуловосело56°36'с.ш.58°04'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Красноуфимский округ
65713000406с Рахмангуловосело

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