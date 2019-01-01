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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3305Рахмангулова, дер.при р. Уфе.153751191217Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1096. Рахмангулова, деревня бывшая государственная, при реке Уфе, дворов 60, жителей 324, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Рахмангулова, на р. УдоеБакийковское общество91816ТептяриМагометанеБашкиры1820
7) д. Рахмангулова, на р. Уфе, зем. шк., распл.Рахмангулское общество218372Бывшие государственныеПравославныеРусские1818
4) д. Рахмангулова, на р. Уфе, мечеть, распл.Рахмангуловское общество118300366Башкиры вотчинникиМагометанеТатары1818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
92213Рахмангуловосело56°36'с.ш.58°04'в.д.O-40-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000406с Рахмангуловосело