деревня Зайцево, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Зайцево

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Зайцевская волость
652. Зайцево, село бывшее государственное, при реке Работке, дворов 83, жителей 596, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 2 церкви православные, школа, стано Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Зайцевская волость
село Зайцева123112741205731754188436388

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Зайцевская волость
10Зайцево (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Зайцевского12712732831464228++земледелиеМосковск. шоссе.ручей Работка.Церковь, школа, в. п., волостное правление, пчт. и з. ст., пчт. от., кв. ст. пр., 4 мелочные лавки, 3 тракт., вип. лав., ярмарка: 1 окт. и в июле мес.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
60231Зайцеводеревня58°22'00"32°04'00"O-36-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Зайцевское сельское поселение
49614416101д Зайцеводеревня

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