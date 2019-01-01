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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
652. Зайцево, село бывшее государственное, при реке Работке, дворов 83, жителей 596, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 2 церкви православные, школа, стано Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Зайцева123112741205731754188436388
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
10Зайцево (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Зайцевского12712732831464228++земледелие—Московск. шоссе.ручей Работка.Церковь, школа, в. п., волостное правление, пчт. и з. ст., пчт. от., кв. ст. пр., 4 мелочные лавки, 3 тракт., вип. лав., ярмарка: 1 окт. и в июле мес.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60231Зайцеводеревня58°22'00"32°04'00"O-36-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49614416101д Зайцеводеревня