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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
986. Павловское, сельцо бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 65, жителей 606
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Павловка Заберезево тож деревня5018при р. Верде113449439888—718ТресвятскоеВетрян. мельн., мелоч. лавка, просорушка
Г. Шиловского хут. при д. Павловке50351224—717Тресвятское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1147Павловкадеревня53°30'с.ш.40°51'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640454106д Павловкадеревня