деревня Павловка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Павловка

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козмодемьянская волость
986. Павловское, сельцо бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 65, жителей 606

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козьмо-демьяновская волость
Павловка Заберезево тож деревня5018при р. Верде113449439888718ТресвятскоеВетрян. мельн., мелоч. лавка, просорушка
Г. Шиловского хут. при д. Павловке50351224717Тресвятское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
1147Павловкадеревня53°30'с.ш.40°51'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Новобокинское сельское поселение
61640454106д Павловкадеревня

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