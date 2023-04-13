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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3014Федоровка (Данки), д. вл.при рч. Чермошне.63442175194
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Красная Слобода и Красный Угол с деревнями: Никольскою, Федоровкою, Кукуевою, Избною и Марфиною27Кн. Валер. Мих. Голицын187681436
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Федоровка деревня7797на тр. Сапож—Шацкь при реке Чермешне46159157316105510Морозово-Борки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329630Федоровкадеревня53°56'с.ш.40°46'в.д.N-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61637435111д Федоровкадеревня