деревня Волково, деревня Волково, Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Волково

Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Петроградско-Тульский поземельный банк. О выдаче ссуды на 66 2/12 лет крестьянину Николаю Даниловичу Попову под залог имения его Тверской губернии Бежецкого уезда Застолб Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1087Волково, д. вл.при рч. Кушалке.9060297884Часовня 1.
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Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Застолбская волость
5Волково[...]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Рамешковский район
110681Волководеревня57°07'35°56'O-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Рамешковский муниципальный район, Сельское поселение Кушалино
28647428121д Волководеревня
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