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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8509Верх-Язвинское (Обвинский Монастырь), сел.при рч. Язве.2106667130151Церквей православных 2. Конных ярмарок 2. Базары — по воскресеньям. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1613. Верх-Язвинское (Обвинский Монастырь), село бывшее владельческое, при речке Язве, дворов 30, жителей 93, волостное правление (уездный город 210 в.), 2 церкви правосл Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Верх-Язвинское (Обвинский женский монастырь), на р. Язве; церк., минист. 2-классное училище, церк.-прих. 2-классное училище, зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., Показать все Верх-Язвинское общество446187Бывшие государственныеПравославныеРусские215—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Верх-Язвинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346289Обвинсксело58°30'00"54°51'00"O-40-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622425101с Обвинсксело