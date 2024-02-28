село Обвинск, село Обвинск, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Обвинск

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
8509Верх-Язвинское (Обвинский Монастырь), сел.при рч. Язве.2106667130151Церквей православных 2. Конных ярмарок 2. Базары — по воскресеньям. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Верх-Язвинская волость
1613. Верх-Язвинское (Обвинский Монастырь), село бывшее владельческое, при речке Язве, дворов 30, жителей 93, волостное правление (уездный город 210 в.), 2 церкви правосл Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Верх-Язвинская волость
1) с. Верх-Язвинское (Обвинский женский монастырь), на р. Язве; церк., минист. 2-классное училище, церк.-прих. 2-классное училище, зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., Показать все Верх-Язвинское общество446187Бывшие государственныеПравославныеРусские215

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Верх-Язвинская волость
село Верх-Язвинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
346289Обвинсксело58°30'00"54°51'00"O-40-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Обвинское сельское поселение
57622425101с Обвинсксело
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