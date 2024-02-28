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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Прусин20Фед. Фед. Россэтэр35544118
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
277. Прусин, село бывшее владельческое, при речке Крупке, дворов 85, жителей 571, церковь православная, винокуренный завод, ветр., вод. и вод. млн.
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
30Село Прусинобольш. дор. реч. КрупнеПрусинск. с. о. церк. землп118 2384 3376 5Прусинского пр. 15737
48Фольв. Прусинопроселкереч. Крупнедв. А. А. Сомерсет-Россетеру, кат. 1237Лозовицк. р.-кат. 15737
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Прусино407
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Прусино242