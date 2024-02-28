деревня Прусино, деревня Прусино, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Прусино

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Прусин20Фед. Фед. Россэтэр35544118

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Костюковичская волость
277. Прусин, село бывшее владельческое, при речке Крупке, дворов 85, жителей 571, церковь православная, винокуренный завод, ветр., вод. и вод. млн.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Костюковичская волость
30Село Прусинобольш. дор. реч. КрупнеПрусинск. с. о. церк. землп118 2384 3376 5Прусинского пр. 15737
48Фольв. Прусинопроселкереч. Крупнедв. А. А. Сомерсет-Россетеру, кат. 1237Лозовицк. р.-кат. 15737

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Демидовичский сельсовет
д Прусино407

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Демидовичский сельсовет
д. Прусино242
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