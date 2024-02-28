деревня Пинязь, деревня Пинязь, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Пинязь

Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12750Пинязь (Сорокино), поч. уд.при рч. Пинязевке.272358219207
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Мостовинская волость
1011. Пинязь (Сорокино), починок бывший удельный, при речке Пинязевке, дворов 83, жителей 537

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Каракулинский район
518939Пинязьдеревня56°12'00"53°40'00"O-39-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, Пинязьское сельское поселение
94622470101д Пинязьдеревня
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