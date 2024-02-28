село Средняя Жора, село Средняя Жора, Оргеевский район (на 2017) — Familio

Средняя Жора

Оргеевский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
620Жора средняя, с. вл.при р. Днестре.2070159131Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Сусленская волость
410. Средняя Жора, село царан, при реке Днестре, дворов 98, жителей 449, церковь православная, школа

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Оргеевский район
Жора де МижлокJora de Mijloc
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