деревня Ульяново, деревня Ульяново, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Ульяново

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1397Калягинская, д.при р. С. Двине.4528112927
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Великодворская волость
Калягинская Ульяноводер.Ракульскоголев. бер. Двины и прав. р. Обокши112839Ракульскому
Чернецкая Ульяноводер.Ракульскоголев. бер. Двины и прав. р. Обокши61423Ракульскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
106557Ульяноводеревня63°50'с.ш.41°33'в.д.P-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Ракульское сельское поселение
11656440206д Ульяноводеревня
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