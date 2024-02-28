деревня Гора, деревня Гора, Попковская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Гора

Попковская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Гора Попковской волости Даниловского уезда Леонтием Васильевичем Малытиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1878–1887 Показать все
Дело о взносе денег крестьянкой дер. Гора Попковской волости Даниловского уезда Лукерьей Павловной Черепиной в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1880–1881 гг. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1735Гора, д. вл.при колодце.5551120
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Попковская волость
д. ГораII. Общество № 269235Даниловский, соборной церкви приход
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