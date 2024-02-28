деревня Колосово, деревня Колосово, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Колосово

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Заречно-Толочинская волость
13Дер. Холопковичи Венслав. проселкеколодцеСурновскому с. о. 83230Словенского пр. 7555
14Дер. Холопковичи МартынскогопроселкеколодцеСурновскому с. о. 176662Словенского пр. 7555
69Фол. Холопковичипроселкеколодцедв. Кайнович, п. 3108Толочинск. прав. 7660

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д Колосово104

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д. Колосово41
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