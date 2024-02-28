деревня Мачказеровские Выселки, деревня Мачказеровские Выселки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Мачказеровские Выселки

Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
513Мачказерово (Выселок), д. удел.при рч. Штырме.5525187382
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Неклюдовская волость
320. Мачказеровы Выселки, деревня бывшая удельная, при речке Штырме, дворов 24, жителей 193, молитвенный дом

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Неклюдовская волость
294Мачказеровая (Мачказеровские Выселки), дер., при рч. Штырме; н. т.1525543170155
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