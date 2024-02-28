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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
513Мачказерово (Выселок), д. удел.при рч. Штырме.5525187382Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
320. Мачказеровы Выселки, деревня бывшая удельная, при речке Штырме, дворов 24, жителей 193, молитвенный дом
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
294Мачказеровая (Мачказеровские Выселки), дер., при рч. Штырме; н. т.1525543170155