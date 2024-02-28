деревня Калакино, деревня Калакино, город Ефремов, Тульская область (на 2019) — Familio

Калакино

город Ефремов, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Колакино Ушаковской вол. Ефремовского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 2439.
План на участки земли крестьянских обществ д. Подлутова и д. Калакина Ушаковской вол. Ефремовского у. в даче межевания первой части Казенного Юрьва леса (список домохозяе Показать все
План на участки земли крестьянских обществ д. Подлутова и д. Калакина Ушаковской вол. Ефремовского у. в даче межевания первой части Казенного Юрьва леса (список домохозяе Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
1948Калакина, д. каз.при рч. Гоголе.132128155170
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ефремовский район
391509Калакинодеревня53°03'с.ш.38°01'в.д.N-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Ефремов
70714000634д Калакинодеревня
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