деревня Кучер-Копки, деревня Кучер-Копки, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Кучер-Копки

Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Удмуртской Республики

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7721Над речкой Кучор-Копки, поч. каз.при рч. Кучеркопке.15040135151Мельниц 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Селтинский район
717410Кучер-Копкидеревня57°21'00"51°49'00"O-39-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Селтинский муниципальный район, Копкинское сельское поселение
94639433106д Кучер-Копкидеревня
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