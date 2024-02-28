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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об изнасиловании кр-ки Даниловского уезда, Богородской волости, дер. Погорелки Марины Евдокимовны Шишкиной кр-ом той же деревни Александром Матвеевичем Голубевым. 19 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1372Погорелка, д. вл.при р. Тойме.2317174669Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
799. Погорелки, деревня бывшая владельческая, дворов 22, жителей 121, валено-катальный завод
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПогорелкиV. Дубровское общество332620—Дмитриевский в Жарах приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385103Погорелкидеревня58°01'с.ш.40°09'в.д.O-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615420396д Погорелкидеревня