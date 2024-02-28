посёлок Харъяга, посёлок Харъяга, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Харъяга

Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Коми

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
655Харьянская (Харьягская), д.при р. Харьяге.8491584813
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Печорский уезд, Устьцылемская волость
Харьянский 2-й Харьячавысел.Абрамовскогопри Харьянс. шаре[...]1214Бугаевскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Цилемский район
171533Харъягапст66°55'52°10'Q-39-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Цилемский муниципальный район, Сельское поселение Ёрмица
87652410106п Харъягапоселок
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