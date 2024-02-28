деревня Слобода, деревня Слобода, Лихвинский уезд, Калужская губерния (на 1859) — Familio

Слобода

Лихвинский уезд, Калужская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Березовской волости
План на участок земли № 5 в даче межевания с. Сытичи с д. Сытичи и д. Слободка Березовской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянам с. Сытичи Алексею Показать все
План на участок земли № 5 в даче межевания с. Сытичи с д. Сытичи и д. Слободка Березовской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянам того же села Алек Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1495Слобода, д. каз.при рч. Гуровой.33232210399
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close