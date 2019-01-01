деревня Брагино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Брагино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом после кр-ки Вологодской губ., Грязовецкого уезда, Гаврильцевской вол., д. Брагина Агафьи Васильевой Черепагиной. 1903–1904 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2794Брагино, д. вл.при р. Комеле.2025184847

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
109БрагиноКарцевскоебывшие помещичьи235551
110БрагиноФроловскоебывшие помещичьи61322
111БрагиноГаврильцев.бывшие помещичьи4916

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Комьянский сельсовет
Брагино 1840будкаЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.11

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247702Брагинодеревня59°03'с.ш.40°13'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440166д Брагинодеревня

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