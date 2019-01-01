деревня Рябины, деревня Рябины, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Рябины

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Вознесенская волость
59) д. Рябины, на ключе Верх-Талой-ПытвеГубановское общество72724Бывшие помещичьиПравославныеРусские7412

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
722173Рябиныдеревня58°03'00"54°39'00"O-40-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Верещагинское городское поселение
57612101151д Рябиныдеревня
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