село Жана Кала, село Жана Кала, Павлодарский район, Павлодарская область (на 2022) — Familio

Жана Кала

Павлодарский район, Павлодарская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Павлодарский уезд, Павлодарский станица юрт
112Григорьевский пос.Всех дворов: 46. 275 ୲ 35

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Павлодарская область, Павлодарский район, Григорьевский сельский округ
село Жана калаЖаңа қала а.556035200
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